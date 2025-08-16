На Камчатке зафиксировали новое мощное землетрясение

Мощное землетрясение зафиксировано у побережья Камчатки. Об этом сообщили специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие магнитудой 5,3 произошло сегодня в 18:51 по московскому времени. По данным учёных, эпицентр подземных толчков располагался в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 28,6 километра. Отмечается, что угрозы цунами для побережья не зафиксировано. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.