Регион
24 августа, 02:18

На Камчатке за сутки произошло 20 афтершоков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Камчатские сейсмологи зарегистрировали 20 повторных подземных толчков в течение последних суток, сообщили в региональном управлении МЧС. Магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 4,6. По данным приборов, в населённых пунктах они не ощущались.

В ведомстве также предупредили о сохраняющейся вероятности пароксизмального извержения Ключевского вулкана, при котором высота пепловых выбросов может достигать 12 километров.

«Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов», — уточнили в МЧС.

Сохраняется активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова. В министерстве настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и не приближаться к действующим вулканам.

Активность афтершоков на Камчатке снизилась на 40% за неделю
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали в проливе Дрейка. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 957 километров к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас, где проживают 117 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Виталий Приходько
