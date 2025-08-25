Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пропавших на Курилах туристов

На Курилах спасатели продолжают поиски незарегистрированной туристической группы, пропавшей на острове Итуруп. В поисковой операции задействовали вертолёт Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на поиски туристов. Видео © Пресс-служба МЧС России

Группа, состоящая из девяти женщин и гида, совершала восхождение на вулкан Баранского, однако в назначенное время не вернулась в лагерь. Поиски, проведённые наземной группой спасателей накануне, результатов не дали — туристов не обнаружили на вершине вулкана. Сложности в проведении поисковых работ создают неблагоприятные погодные условия, в частности, низкая облачность и густой туман.

Для расширения зоны поиска и оперативного обследования территории к операции подключен вертолёт МЧС, на борту которого находятся три спасателя. На земле в поисково-спасательной операции участвуют 28 специалистов и восемь единиц техники.