Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 22:36

Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пропавших на Курилах туристов

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Обложка © Пресс-служба МЧС России

На Курилах спасатели продолжают поиски незарегистрированной туристической группы, пропавшей на острове Итуруп. В поисковой операции задействовали вертолёт Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на поиски туристов. Видео © Пресс-служба МЧС России

Группа, состоящая из девяти женщин и гида, совершала восхождение на вулкан Баранского, однако в назначенное время не вернулась в лагерь. Поиски, проведённые наземной группой спасателей накануне, результатов не дали — туристов не обнаружили на вершине вулкана. Сложности в проведении поисковых работ создают неблагоприятные погодные условия, в частности, низкая облачность и густой туман.

Для расширения зоны поиска и оперативного обследования территории к операции подключен вертолёт МЧС, на борту которого находятся три спасателя. На земле в поисково-спасательной операции участвуют 28 специалистов и восемь единиц техники.

Установлены личности туристов, пропавших при восхождении на вулкан на Курилах
Установлены личности туристов, пропавших при восхождении на вулкан на Курилах

Ранее сообщалось, что в связи с исчезновением тургруппы на Курилах возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следкома по региону, организаторам тура грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar