24 августа, 16:22

Уголовное дело возбуждено в связи с исчезновением туристов на Курилах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shchipkova Elena

Уголовное дело возбуждено в связи с исчезновением туристов на Курилах. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

Организаторам тура грозит до двух лет лишения свободы.

Поиски пропавшей на Курилах группы туристов остановлены до утра
Напомним, после потери связи с туристами вблизи вулкана Баранского были начаты поисковые работы на острове Итуруп в Сахалинской области. К операции, организованной местными властями, были подключены спасатели, сотрудники полиции и представители администрации района. Известно, что гиды, которые сопровождали женскую группу, впервые двигались по маршруту и могли свернуть не в ту сторону. Также известны личности всех туристов, пропавших на Курилах.

