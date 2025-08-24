Поиски пропавшей на Курилах группы туристов остановлены до утра

Работы по поиску пропавших на Курилах туристов приостановлены до рассвета. Руководитель Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин объяснил это решение наступлением темноты.

«На данный момент поисковые мероприятия приостановлены в связи с наступлением ночного времени. <...> Утром 25 августа поиски будут возобновлены, в работах планируется задействовать 25 человек», — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, несмотря на пройденную площадь радиусом более семи километров, неблагоприятные погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьёзно затрудняют спасательную операцию. При этом, по словам Истомина, каких-либо признаков присутствия диких животных, способных угрожать туристам, не было зафиксировано.