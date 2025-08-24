Поиски пропавшей на Курилах группы туристов остановлены до утра
Обложка © Telegram / Константин Истомин|Курильский муниципальный округ
Работы по поиску пропавших на Курилах туристов приостановлены до рассвета. Руководитель Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин объяснил это решение наступлением темноты.
«На данный момент поисковые мероприятия приостановлены в связи с наступлением ночного времени. <...> Утром 25 августа поиски будут возобновлены, в работах планируется задействовать 25 человек», — написал он в своём Telegram-канале.
Он отметил, что, несмотря на пройденную площадь радиусом более семи километров, неблагоприятные погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьёзно затрудняют спасательную операцию. При этом, по словам Истомина, каких-либо признаков присутствия диких животных, способных угрожать туристам, не было зафиксировано.
Он добавил, что на поиски туристов, переставших выходить на связь, отправились представители Минобороны, спасатели, сотрудники ОМВД и работники администрации округа.
Напомним, после потери связи с туристами вблизи вулкана Баранского были начаты поисковые работы на острове Итуруп в Сахалинской области. К операции, организованной местными властями, были подключены спасатели, сотрудники полиции и представители администрации района. Известно, что гиды, которые сопровождали женскую группу, впервые двигались по маршруту и могли свернуть не в ту сторону. Также известны личности всех туристов, пропавших на Курилах.