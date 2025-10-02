Более 350 домов в Одессе пострадали от сильного ливня, погибли 10 человек

Мощный ливень привёл к масштабным подтоплениям в Одессе. В результате пострадали сотни частных и многоквартирных домов, а также объекты городской инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«По предварительным данным, во всех районах Одессы подтоплено 286 частных домов, 384 многоквартирных дома. Больше всего пострадал Киевский район — 185 частных домов и 200 многоэтажек. Значительные повреждения получили дороги и инженерные сети», — написал он у себя в соцсетях.

Как указал министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, число погибших от наводнения выросло до десяти, среди них есть ребёнок.

По словам Труханова, оперативные штабы зафиксировали 782 обращения от жителей, связанных с последствиями непогоды. Речь идёт о подтоплениях, поваленных деревьях, отключениях электричества и повреждении имущества. Мэр добавил, что в настоящее время продолжается работа по оценке нанесённого ущерба и ликвидации последствий стихии.

Ранее Life.ru сообщал, что центральный Вьетнам столкнулся с тяжёлыми последствиями тропического шторма «Буалой». В результате разгула стихии погибло не менее 12 человек, а 17 граждан числятся в списках пропавших без вести. Удар стихии пришёлся на прибрежные территории, включая провинции Ниньбинь, Тханьхоа, Хюэ и город Дананг.