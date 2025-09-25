Появились видео последствий тайфуна «Рагаса» в Азии

Супертайфун «Рагаса» продолжает вызывать масштабные разрушения в азиатском регионе. На Тайване число жертв стихии достигло 14 человек, ещё 18 получили травмы. В китайских провинциях Гуандун и Макао власти эвакуировали почти 2 миллиона жителей из опасных районов.

Стихия привела к серьёзным последствиям в уезде Хуалянь, где прорыв грязевой плотины вызвал мощный селевой поток. Посёлок Гуанфу оказался под толстым слоем грязи и обломков. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции, однако точное число пропавших без вести остаётся неизвестным.