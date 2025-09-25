Интервидение
25 сентября, 00:10

Появились видео последствий тайфуна «Рагаса» в Азии

Мощный тайфун Рагаса продолжает бушевать на Тайване

Супертайфун «Рагаса» продолжает вызывать масштабные разрушения в азиатском регионе. На Тайване число жертв стихии достигло 14 человек, ещё 18 получили травмы. В китайских провинциях Гуандун и Макао власти эвакуировали почти 2 миллиона жителей из опасных районов.

Последствия тайфуна «Рагаса» в Азии. Видео © Х / Eric Yeung / vinaverdemusic / Moments that Matter / Shanghai Daily

Стихия привела к серьёзным последствиям в уезде Хуалянь, где прорыв грязевой плотины вызвал мощный селевой поток. Посёлок Гуанфу оказался под толстым слоем грязи и обломков. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции, однако точное число пропавших без вести остаётся неизвестным.

«Я никогда не видел такого»: На Индию обрушились смертельные дожди
«Я никогда не видел такого»: На Индию обрушились смертельные дожди

Ранее сообщалось, что паводковые воды затопили железнодорожную станцию в Гуанфу и повредили мост на местной автомагистрали. Стихия начала бушевать утром 24 сентября, однако мир начал готовиться к опасности ещё за пару дней до этого. Природный катаклизм смог сформироваться ещё 18 сентября и за короткое время превратился в супертайфун, пройдя восемь уровней усиления.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Х / Shanghai Daily

