Появились видео последствий тайфуна «Рагаса» в Азии

Мощный тайфун Рагаса продолжает бушевать на Тайване
Супертайфун «Рагаса» продолжает вызывать масштабные разрушения в азиатском регионе. На Тайване число жертв стихии достигло 14 человек, ещё 18 получили травмы. В китайских провинциях Гуандун и Макао власти эвакуировали почти 2 миллиона жителей из опасных районов.
Стихия привела к серьёзным последствиям в уезде Хуалянь, где прорыв грязевой плотины вызвал мощный селевой поток. Посёлок Гуанфу оказался под толстым слоем грязи и обломков. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции, однако точное число пропавших без вести остаётся неизвестным.
Ранее сообщалось, что паводковые воды затопили железнодорожную станцию в Гуанфу и повредили мост на местной автомагистрали. Стихия начала бушевать утром 24 сентября, однако мир начал готовиться к опасности ещё за пару дней до этого. Природный катаклизм смог сформироваться ещё 18 сентября и за короткое время превратился в супертайфун, пройдя восемь уровней усиления.
