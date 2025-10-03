В российском регионе расправились с женщиной и её сыном

В Якутске обнаружены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следователи. Об этом сообщили в региональном СК.

В Якутии обнаружили тела подростка со своей матерью с признаками насилия. Видео © Telegram / Следком Якутии

«Следователем по особо важным делам СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту обнаружения 3 октября 2025 года в одной из квартир дома, расположенного в 202 микрорайоне города Якутска, тел 40-летней женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в одной из квартир Якутска были найдены тела женщины и её ребёнка. На месте происшествия работают следователи, которые изымают предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств дела. Лицо, причастное к убийству, установлено. Ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.

