Тренер по вольной борьбе убил сына любовницы, закопал его тело и пытался улететь в Дубай

В Дербенте тренер по вольной борьбе до смерти избил сына любовницы, после чего закопал тело и попытался скрыться, но его задержали в аэропорту, откуда он хотел вылететь в Дубай. Жуткой историей делится SHOT. Конфликты у 49-летнего мужчины с 19-летнем парнем происходили постоянно, но на этот раз всё закончилось трагически.

Подозреваемый встречался некоторое время с женщиной, у которой был сын. Молодой человек требовал, как рассказали знакомые семьи, прекратить отношения. На днях ситуация накалилась. Во время очередной разборки мужчина и его 28-летний сын жестоко избили юношу, а потом вывезли тело за город, закопали и собирались улететь в ОАЭ.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, их допрашивают. Известно, что 49-летний тренер — бывший директор спортшколы «Компромисс» до 2023 года. Возбуждено уголовное дело по факту убийства группой лицо по предварительному сговору. Им грозит пожизненный срок.

