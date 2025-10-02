В Мытищах женщину убило оторвавшееся от грузовика колесо

В Мытищах женщину убило отлетевшим от грузовика колесом, пока она переходила дорогу. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

32‑летняя Мария вышла с работы и направилась к пешеходному переходу как вдруг от мимо проезжавшего грузовика отвалилось колесо. Оно с такой силой влетело ей в голову, что женщину откинуло назад. Очевидцы немедленно вызвали медиков и полицию, однако женщина скончалась на месте, так и не придя в сознание. Водитель грузовика после происшествия остался на месте.

Женщину убило колесом. Фото © ГУ МВД России по Московской области

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — сказано в сообщении.

Ранее в Республике Башкортостан вся семья погибла в ДТП с участием грузовика, когда отец семейства уснул за рулём. Их легковушка выехала на встречную полосу, откуда к ней в лоб влетела фура. Автомобиль раскурочило до неузнаваемости.