Семья из Башкирии трагически погибла под Тюменью из-за уснувшего за рулём отца

На 318‑м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Ишимском районе Тюменской области грузовой автомобиль «Скания» столкнулся с легковым «Шевроле Круз». После столкновения от легковушки мало что осталось. Об этом сообщила пресс-служба тюменской госавтоинспекции.

Грузовик после ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительной информации, «Шевроле» выехал на встречную полосу: предполагается, что 64‑летний водитель уснул за рулём. В результате лобового столкновения водитель и две пассажирки — его 63‑летняя жена и 35‑летняя дочь — скончались на месте происшествия. Все погибшие — жители Республики Башкортостан.

Последствия аварии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

«Движение осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Обстоятельства ДТП выясняются», — сказано в публикации.

