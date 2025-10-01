Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 05:59

Семья из Башкирии трагически погибла под Тюменью из-за уснувшего за рулём отца

В Тюменской области 3 человека погибли в ДТП с участием легковушки и большегруза

Раскуроченная машина. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

Раскуроченная машина. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

На 318‑м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Ишимском районе Тюменской области грузовой автомобиль «Скания» столкнулся с легковым «Шевроле Круз». После столкновения от легковушки мало что осталось. Об этом сообщила пресс-служба тюменской госавтоинспекции.

Грузовик после ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительной информации, «Шевроле» выехал на встречную полосу: предполагается, что 64‑летний водитель уснул за рулём. В результате лобового столкновения водитель и две пассажирки — его 63‑летняя жена и 35‑летняя дочь — скончались на месте происшествия. Все погибшие — жители Республики Башкортостан.

Последствия аварии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

Последствия аварии. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

«Движение осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Обстоятельства ДТП  выясняются», — сказано в публикации.

«Малышка, ты так классно ехала»: Парень дочки Цапка сделал ей комплимент за аварию
«Малышка, ты так классно ехала»: Парень дочки Цапка сделал ей комплимент за аварию

Ранее в Можгинском районе Удмуртии случилась авария, в ходе которой погибли три человека. В результате столкновения легкового автомобиля Chery и грузовика Volvo погибли все, кто сидел в легковушке.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar