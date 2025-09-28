В российском регионе легковушку разорвало на куски в жутком ДТП, три человека погибли
На федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Chery и грузовика Volvo. Обложка © VK / ГУ МЧС по Удмуртии
На федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Chery и грузовика Volvo. Как сообщает МЧС по региону, в результате столкновения погибли водитель и два пассажира легковушки.
«Силами пожарных-спасателей проводилось деблокирование одного погибшего. Обстоятельства и причину аварии устанавливает Госавтоинспекция региона», — говорится в сообщении.
