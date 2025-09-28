Интервидение
Регион
28 сентября, 01:51

Мужчина погиб при столкновении трёх иномарок на севере Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

В северной части Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. О случившемся сообщает столичная Госавтоинспекция.

«Мужчина погиб в ДТП на севере столицы. По предварительным данным, на Ленинградском шоссе в районе дома 106 произошло столкновение автомобилей Бентли, Хавал и Киа. От полученных травм водитель Киа скончался», — сказано в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

На днях на Прибрежном проезде в Москве произошло столкновение BMW и Chevrolet. Согласно информации столичной прокуратуры, в результате аварии погибла 63-летняя пассажирка второй легковушки. Ещё одна женщина и водитель получили серьёзные травмы и были госпитализированы. В надзорном ведомстве подчеркнули, что взяли ситуацию на контроль и следят за расследованием.

