В аварии с BMW на Прибрежном проезде в Москве погибла 63-летняя пассажирка

В Москве на Прибрежном проезде столкнулись BMW и Chevrolet. В результате аварии погибла 63-летняя пассажирка второй легковушки, сообщили в столичной прокуратуре.

Ещё одна женщина с заднего сиденья и водитель получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу.

В Москве в ДТП с BMW и Chevrolet погибла женщина. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

В надзорном ведомстве подчеркнули, что взяли ситуацию на контроль и следят за расследованием. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства трагедии и определить, кто виноват в ДТП.

