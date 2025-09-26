Интервидение
26 сентября, 01:09

В аварии с BMW на Прибрежном проезде в Москве погибла 63-летняя пассажирка

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве на Прибрежном проезде столкнулись BMW и Chevrolet. В результате аварии погибла 63-летняя пассажирка второй легковушки, сообщили в столичной прокуратуре.

Ещё одна женщина с заднего сиденья и водитель получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу.

В Москве в ДТП с BMW и Chevrolet погибла женщина. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

В надзорном ведомстве подчеркнули, что взяли ситуацию на контроль и следят за расследованием. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства трагедии и определить, кто виноват в ДТП.

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье в ДТП попал автомобиль Дмитрия Диброва. Его Mercedes столкнулся с несколькими машинами на Рублёво-Успенском шоссе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

