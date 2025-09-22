Интервидение
Автомобиль Дмитрия Диброва попал в ДТП в Подмосковье

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Автомобиль Дмитрия Диброва попал в ДТП в Подмосковье. По данным SHOT, утром 22 сентября Mercedes телеведущего столкнулся с несколькими машинами на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Жуковка.

У машины повреждена передняя часть, отлетел бампер. Был ли сам Дибров в салоне — неизвестно. Видео с места аварии выложил в телеграм-канале Андрей Малахов.

Место ДТП с машиной Дмитрия Диброва. Видео © Telegram/Малахов

Серпентарий на Рублёвке: как друг-миллиардер забрал у Дмитрия Диброва жену и воюет с семьёй, пока Полина даёт интервью
Напомним, что имя Дмитрия Диброва всё чаще звучит в СМИ из-за семейной драмы. Телеведущий расстался с супругой после 16 лет брака, сообщалось, что причиной стал роман Полины с бизнесменом Романом Товстиком. Сама Полина не считает случившееся предательством. Недавно она даже дала интервью, раскрыв причины ухода из семьи.

