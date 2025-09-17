«Я не видел»: Дибров отказался смотреть обличающее интервью жены о разводе
Теледущий Дмитрий Дибров не стал смотреть откровенное интервью супруги Полины об их разводе. Об этом он рассказал журналистам на премьере фильма «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга.
«Я не видел, слушайте, я Стивена Кинга последнего не видел, а вы хотите ещё, чтобы я жёлтую прессу смотрел», – попытался уйти от неприятной темы Дибров.
Его супруга Полина в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией ранее откровенно рассказала о своей новой любви к бизнесмен Роману Товстику и объяснила причины ухода из семьи. Девушка отметила, что впервые решилась поделиться историей после развода и абсолютно не считает себя виновной в нём. По её словам, Товстик на момент их сближения был женат и воспитывал шестерых детей, но выбрал Полину и ради неё отказался от всего. Потому она тоже решилась на отчаянный шаг, ведь отношения с мужем давно не ладились.
