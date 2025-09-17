«Я не видел»: Дибров отказался смотреть обличающее интервью жены о разводе

Его супруга Полина в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией ранее откровенно рассказала о своей новой любви к бизнесмен Роману Товстику и объяснила причины ухода из семьи. Девушка отметила, что впервые решилась поделиться историей после развода и абсолютно не считает себя виновной в нём. По её словам, Товстик на момент их сближения был женат и воспитывал шестерых детей, но выбрал Полину и ради неё отказался от всего. Потому она тоже решилась на отчаянный шаг, ведь отношения с мужем давно не ладились.