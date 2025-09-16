Исповедь Полины Дибровой: Когда был развод, почему Дибров всё отрицал и новое счастье с Товстиком Оглавление Почему Полина Диброва не подтвердила развод в июле? Кто стал новым партнёром Полины Дибровой и что за слух про восемь лет? Как Полина Диброва с Еленой Товстик дружили и когда перестали Диброва и Товстик: Как Полина восприняла пост о смерти на странице Елены Когда Полина Диброва рассказала Дмитрию всю правду Дибровы разводятся — мысли Полины на этот счёт Как поживают дети Дибровых после развода Полина Диброва рассказала все подробности о своём разводе. В огромном интервью — бездна «её правды». Фейки, давление, причины расставания с мужем, отношения с Еленой Товстик, реакция сыновей и немного про настоящую любовь. Life.ru освещает развод Дибровых. 16 сентября, 15:02 Полина Диброва дала первое большое интервью после месячного молчания. Всё о разводе и дружбе с Еленой Товстик. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenatovstik, © VK / FAMETIME

Полина Диброва в сентябре пришла на шоу Лауры Джугелии, чтобы «исповедоваться» и дать большое интервью, чтобы разъяснить все подробности самого скандального развода лета 2025 года. «Шестнадцать лет фантастического брака подошли к концу», — говорит Полина. Дмитрий Дибров переживает тяжёлый развод по-своему: он завёл страницу на сайте для прямых эфиров и там периодически разговаривает с поклонниками. Нехорошо и другой партии в этой истории: супругам Товстик. В августе стало известно, что Дибровы разводятся потому, что Полина любит Романа, мужа Елены. При этом известно, что женщины раньше дружили. Разобраться в запутанном клубке взаимоотношений звёзд поможет наш материал.

Почему Полина Диброва не подтвердила развод в июле?

Дибров — развод. Когда пошли первые слухи о расставании Дибровых, Полина стала всё отрицать. Фото © VK / FAMETIME

Люди в Сети заметили, что брак Дибровых движется к разводу, во второй половине июля. Ещё 19-го числа Полина всё отрицала и дала журналистам комментарий о том, что с Дибровым всё хорошо, он «худеет на 20 килограмм». Комментарий о потере веса «всплыл» 29 июля, когда факт развода стал ещё более очевиден. «К этому моменту мы договорились с Димой уже обо всём», — говорит Полина. Ей было трудно произнести само слово «развод», несмотря на запланированность операции: «Я до последнего оттягивала этот момент — произнести просто из рта своего эти слова. Это очень сложно».

Кто стал новым партнёром Полины Дибровой и что за слух про восемь лет?

Полина Диброва ушла от мужа к Роману Товстику. И слухи об этом были ещё 20 июля. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik

Новый партнёр Полины Дибровой — бизнесмен и миллиардер Роман Товстик. Ему сейчас 50 лет, в браке с женой Еленой мужчина состоял 22 года. Полина крестила ребёнка пары в 2014 году, но только одного из шестерых. Тогда девушки считались лучшими подругами. После того как стало известно, куда и к кому уходит Роман, Елена предположила, что Полина была влюблена в Товстика восемь лет. «Влюблена ли я в Романа на протяжении восьми лет? Это неправда», — говорит Диброва. Товстик также предполагала, что Полина завидовала, мечтала оказаться на месте матери шести детей. Но Полина Диброва отвечает, что такого не было, ведь муж носил её на руках так же, как это делал с законной женой её нынешний любовник Роман Товстик.

Как Полина Диброва с Еленой Товстик дружили и когда перестали

Диброва рассказала всё: как дружили с Еленой Товстик, почему поссорились. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenatovstik, © VK / FAMETIME

С четой Товстик Полина Диброва познакомилась одновременно. Она с самого начала стала уважать Романа, а с Еленой и вовсе сложилась кратковременная дружба. Например, в 2013 году Диброва присутствовала при тяжёлых родах Артура Товстика, а спустя год стала его крёстной матерью. В 2015-м появился на свет Илья Дибров, но Елену Товстик крёстной не позвали. Та обиделась, и в 2017-м девушки перестали общаться. «Ей ничего не обещали», — жёстко отрезает Диброва. «Последний раз я её видела лет пять назад, когда мы вернулись с Алтая», — также делится Полина и отмечает, что они не перебросились с Еленой даже парой слов.

Диброва и Товстик: Как Полина восприняла пост о смерти на странице Елены

Дибровы разводятся, и задета другая семья. Семья Товстик с шестью детьми. Фото © VK / FAMETIME

Посреди всех этих событий 30 июля у Елены Товстик в социальных сетях появился странный пост. К нему была прикреплена фотография свечи, а текст начинался со следующих слов: «Светлая память Елене Товстик!» Заканчивался пост тоже плачевно: «Все остались сиротами без матери...» По сюжету поста, Елена Товстик умерла в Италии, причина — «нож в спину». Видимо, именно в этот момент девушка узнала, что муж и отец шести её детей уходит к бывшей подруге и крёстной матери одного из сыновей. Полина уверена, что пост Елена написала сама. Рассказывает, что ещё в июле хотела как-то связаться с женой Романа Товстика и, по собственным словам, «перепугалась, что её дети это увидят». В итоге сына успокаивал сам миллиардер, убеждал в том, что мама жива. Возможно, после такого нервного срыва жены Роман решил забрать детей себе.

Когда Полина Диброва рассказала Дмитрию всю правду

Дмитрий Дибров столкнулся с влюблённостью жены в другого человека. Сначала не поверил, потом пришлось обсуждать развод. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Постепенно назрела необходимость рассказать Дмитрию Диброву о влюблённости в Романа Товстика. «Что-то щёлкнуло», — говорит Полина и добавляет, что «интересы были и раньше», но никто не мог позволить себе внебрачную связь. «Когда я почувствовала, что человек мне сильно интересен, я поняла, что вот он — финал. Мы с Димой отправились на Сейшелы с детьми. Я ему тогда сказала, что влюбилась. Но он не поверил...» — говорит Диброва. Полина не хотела обманывать Дмитрия, советовалась с духовником и психологом перед признанием. На Сейшелах семья Дибровых была в марте 2025 года.

Дибровы разводятся — мысли Полины на этот счёт

Дибров Дмитрий, муж Дибровой Полины... Это уже, к сожалению, больше не актуально. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

«Мой муж бы от меня не ушёл. Я не представляю женщину, которая увела бы моего мужа», — сказала Полина Диброва. Она утверждает, что в семье Романа и Елены Товстик и без неё назревали неразрешимые противоречия. А Дмитрий Дибров ещё верит в чудо и думает, что супруга вернётся. Дибров — однолюб, как утверждает Полина. У них не было открытого брака, свингерством в браке тоже не занимались. Дмитрий оставил такую жизнь после женитьбы, хотя был участником данного движения в девяностых. «Я хочу венчаться», — сказал перед свадьбой Дибров. «И мы это сделали», — сказала Полина интервьюеру. Даже после развода Полина считает, что никто никогда не любил её так, как Дмитрий, даже Роман Товстик.

Как поживают дети Дибровых после развода

Полина Диброва показала на камеру возмужавшего старшего сына Александра. Фото © VK / FAMETIME

Дети Дибровых узнали о разводе от матери. По крайней мере, так сказала в интервью Полина, добавив, что подавать на развод ей тоже пришлось самой. Трое сыновей, кажется, восприняли новость нейтрально. По решению Дибровой, родители поселились на соседних участках. Получается, дети могут ночевать там, где захотят, сегодня у отца, завтра — у матери. Младший сын сказал: «Я могу выбирать, где мне ночевать, сам». Александр ездил в конце августа в Тбилиси на концерт, а на интервью Полина показала его Лауре Джугелии. Диброва с гордостью призналась, что разрешила сыну заплести дредлоки после того, как тот успешно сдал экзамены — видимо, ГИА. В то же время, как Дибров-младший был в Грузии, Полина отдыхала с Фёдором и Ильёй в Турции. Но не одна — с ней был Роман Товстик и его шестеро детей, которых миллиардер хочет оставить себе, тайком подав на развод с женой Еленой.

Дмитрий Дибров, как отметила Джугелия, был довольно откровенен в отношении интимной жизни супругов. Некоторые цитаты из интервью журналистам, кажется, удивили Полину Диброву. Она утверждает, что цитаты о так называемой красной комнате — это просто шутка. «Этот мужчина вне возраста», — говорит о муже Диброва. А мы можем посоветовать вам пройти тест Life.ru о кудрявых персонажах в советском кино.

