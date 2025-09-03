СМИ узнали о новом романе Диброва. Избранница даже моложе жены

Телеведущий Дмитрий Дибров на фоне слухов о разводе с женой после 16 лет брака уже нашёл новую возлюбленную. По крайней мере так пишет Kp.ru. По данным источника издания, избранница моложе его 36-летней жены.

Вопреки слухам, Дмитрий не встречается с певицами-близняшками Катей и Волгой Король, с которыми он сейчас работает над свежим музыкальным проектом. Как рассказал инсайдер, его сердце уже занято другой девушкой.