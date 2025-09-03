Мессенджер MAX
СМИ узнали о новом романе Диброва. Избранница даже моложе жены

Kp.ru: Дибров нашёл новую девушку на фоне слухов о разводе с женой

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Телеведущий Дмитрий Дибров на фоне слухов о разводе с женой после 16 лет брака уже нашёл новую возлюбленную. По крайней мере так пишет Kp.ru. По данным источника издания, избранница моложе его 36-летней жены.

Вопреки слухам, Дмитрий не встречается с певицами-близняшками Катей и Волгой Король, с которыми он сейчас работает над свежим музыкальным проектом. Как рассказал инсайдер, его сердце уже занято другой девушкой.

«У Дмитрия другая девушка. И она моложе Полины», — отметил инсайдер.

Развод отменяется? Дибров и его молодая жена появились вместе на публике
Напомним, ранее появились слухи о разводе Диброва с женой Полиной после 16 лет брака. Якобы она изменила ему с 51-летним бизнесменом Товстиком. При этом сама она это изменой не считает, поскольку телеведущий якобы заранее знал о том, что в её жизни появился новый мужчина.

