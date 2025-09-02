Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
2 сентября, 12:51

Развод отменяется? Дибров и его молодая жена появились вместе на публике

Дмитрий и Полина Дибровы вместе отвели сыновей на праздник в школу

Дмитрий и Полина Дибровы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / polinadibrova

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина совместно появились на семейном празднике в школе своих сыновей, что стало неожиданностью для многих на фоне слухов об их разводе. Об этом свидетельствуют фотографии, полученные изданием «СтарХит».

Родители стараются сохранить тёплые отношения ради сыновей. Фото © «СтарХит»

На неформальном мероприятии, которое учебное заведение организовало для учеников и их родителей 31 августа, телеведущий и его супруга выглядели счастливыми и расслабленными. По данным издания, они активно общались с другими гостями и тепло улыбались в объективы камер.

При этом в своём аккаунте в соцсети Полина решила не выкладывать кадры с Дмитрием, сосредоточившись исключительно на детях. Она ограничилась публикацией селфи вместе с сыновьями, подписав его нейтрально и без лишних деталей.

Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров переживает развод с Полиной. У пары трое несовершеннолетних сыновей – Александр, Фёдор и Илья. Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. Елена Товстик, экс-супруга бизнесмена, болезненно отреагировала на развод, обвинив Полину Диброву (крёстную мать её сына) в предательстве. Конфликт привёл к полному разрыву общения между ними. В ответ на шквал обвинений Диброва заявила, что заранее проинформировала мужа о своём сближении с предпринимателем, а потому не считает это изменой.

Александра Мышляева
