Развод отменяется? Дибров и его молодая жена появились вместе на публике

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина совместно появились на семейном празднике в школе своих сыновей, что стало неожиданностью для многих на фоне слухов об их разводе. Об этом свидетельствуют фотографии, полученные изданием «СтарХит».

Родители стараются сохранить тёплые отношения ради сыновей. Фото © «СтарХит»

На неформальном мероприятии, которое учебное заведение организовало для учеников и их родителей 31 августа, телеведущий и его супруга выглядели счастливыми и расслабленными. По данным издания, они активно общались с другими гостями и тепло улыбались в объективы камер.