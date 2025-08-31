18-летнюю дочь Борисовой заподозрили в флирте с разведённым Дибровым
Дочь Борисовой Полина призналась, что могла случайно флиртовать с Дибровым
Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина прокомментировала появившиеся предположения о её кокетстве с телеведущим Дмитрием Дибровым. Своё общение со звездным коллегой Борисова-младшая объяснила особой манерой поведения.
Как заявила дочь селебрити, она может иногда неосознанно флиртовать с собеседниками, и это не обязательно носит романтический характер. Она допускает, что такая модель поведения может быть связана с поиском одобрения со стороны окружающих.
«Я одна такая? Возможно, меня реально недолюбили, и я ищу одобрения, а может, просто такая манера общения, кто его знает», — поделилась Борисова-младшая в публикации своего телеграм-канала.
Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров находится в процессе развода со своей женой Полиной. У пары трое детей — Александр, Фёдор и Илья. Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. Елена Товстик, экс-супруга предпринимателя, болезненно отреагировала на развод, обвинив Диброву в предательстве, учитывая, что та является крёстной матерью её сына. Конфликт между женщинами привёл к полному разрыву отношений.