18-летнюю дочь Борисовой заподозрили в флирте с разведённым Дибровым

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина прокомментировала появившиеся предположения о её кокетстве с телеведущим Дмитрием Дибровым. Своё общение со звездным коллегой Борисова-младшая объяснила особой манерой поведения.

Как заявила дочь селебрити, она может иногда неосознанно флиртовать с собеседниками, и это не обязательно носит романтический характер. Она допускает, что такая модель поведения может быть связана с поиском одобрения со стороны окружающих.

«Я одна такая? Возможно, меня реально недолюбили, и я ищу одобрения, а может, просто такая манера общения, кто его знает», — поделилась Борисова-младшая в публикации своего телеграм-канала.