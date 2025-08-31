Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 14:04

18-летнюю дочь Борисовой заподозрили в флирте с разведённым Дибровым

Дочь Борисовой Полина призналась, что могла случайно флиртовать с Дибровым

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Сергей Карпухин

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина прокомментировала появившиеся предположения о её кокетстве с телеведущим Дмитрием Дибровым. Своё общение со звездным коллегой Борисова-младшая объяснила особой манерой поведения.

Как заявила дочь селебрити, она может иногда неосознанно флиртовать с собеседниками, и это не обязательно носит романтический характер. Она допускает, что такая модель поведения может быть связана с поиском одобрения со стороны окружающих.

«Я одна такая? Возможно, меня реально недолюбили, и я ищу одобрения, а может, просто такая манера общения, кто его знает», — поделилась Борисова-младшая в публикации своего телеграм-канала.

Полина Диброва прокомментировала слух о связи Романа Товстика с Катей Гордон
Полина Диброва прокомментировала слух о связи Романа Товстика с Катей Гордон

Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров находится в процессе развода со своей женой Полиной. У пары трое детей — Александр, Фёдор и Илья. Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. Елена Товстик, экс-супруга предпринимателя, болезненно отреагировала на развод, обвинив Диброву в предательстве, учитывая, что та является крёстной матерью её сына. Конфликт между женщинами привёл к полному разрыву отношений.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Дана Борисова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar