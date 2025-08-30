Полина Диброва прокомментировала слух о связи Романа Товстика с Катей Гордон

Вокруг громкого развода бизнесмена Романа Товстика появляются слухи о его возможной интимной связи с адвокатом бывшей жены Екатериной Гордон. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в окружении Полины Дибровой. По утверждениям анонимных источников, роман мог закрутиться на почве обсуждения юридических вопросов, связанных с разводом.

Издание «СтарХит» связалось с Полиной Дибровой, которая пребывает в состоянии шока и нуждается во времени для разбирательств. Екатерина Гордон в своем Telegram-канале назвала ситуацию «вбросом» и посоветовала Дибровой «покаяться и прийти в веру», заявив, что её пытаются дискредитировать, раз не смогли подкупить.

«Мне говорили об этом. Ну, что я могу сказать? Надо разбираться, буду разбираться», — сказала Диброва.