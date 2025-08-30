Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 00:57

Полина Диброва прокомментировала слух о связи Романа Товстика с Катей Гордон

Полина Диброва и Роман Товстик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova / roman_tovstik

Полина Диброва и Роман Товстик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova / roman_tovstik

Вокруг громкого развода бизнесмена Романа Товстика появляются слухи о его возможной интимной связи с адвокатом бывшей жены Екатериной Гордон. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в окружении Полины Дибровой. По утверждениям анонимных источников, роман мог закрутиться на почве обсуждения юридических вопросов, связанных с разводом.

Издание «СтарХит» связалось с Полиной Дибровой, которая пребывает в состоянии шока и нуждается во времени для разбирательств. Екатерина Гордон в своем Telegram-канале назвала ситуацию «вбросом» и посоветовала Дибровой «покаяться и прийти в веру», заявив, что её пытаются дискредитировать, раз не смогли подкупить.

«Мне говорили об этом. Ну, что я могу сказать? Надо разбираться, буду разбираться», — сказала Диброва.

«Не держал свечку»: Продюсер отреагировал на разговоры о запое Диброва на фоне развода
«Не держал свечку»: Продюсер отреагировал на разговоры о запое Диброва на фоне развода

Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров переживает развод с Полиной. У пары трое несовершеннолетних сыновей – Александр, Фёдор и Илья. Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. Экс-супруга предпринимателя Елена Товстик болезненно переживает разрыв и обвиняет Диброву в предательстве, так как последняя была крёстной матерью одного из её сыновей. Женщины прекратили общение после взаимных обвинений.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Полина Диброва
  • Дмитрий Дибров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar