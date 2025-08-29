«Не держал свечку»: Продюсер отреагировал на разговоры о запое Диброва на фоне развода

Телеведущий Дмитрий Дибров переживает непростой период после решения о разводе с супругой Полиной после 16 лет брака, однако слухи о его проблемах с алкоголем не соответствуют действительности. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

По словам продюсера, Дибров действительно тяжело переносит расставание, но сохраняет профессиональную деятельность и не страдает от зависимостей.

«Никто не держал свечку, пьёт он или нет. Безусловно, он переживает личную боль из-за расставания с Полиной. Они столько лет вместе. Развод затронул его как мужика, как творческую личность. Дибров — вовсе не зависимый человек, порядочный. Психологически, действительно, переживает не лучшие времена», — рассказал Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

Специалист уточнил, что в настоящее время Дибров находится в кратковременном творческом отпуске, но продолжает получать предложения о работе с гонорарами в диапазоне 2–3 миллионов рублей в зависимости от мероприятия и заказчика. Продюсер подчеркнул, что репутация телеведущего остаётся безупречной, а его профессиональная востребованность сохраняется, несмотря на личные обстоятельства.