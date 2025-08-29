Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 13:31

«Не самые весёлые времена»: Дмитрий Дибров сделал признание на фоне развода

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи об алкогольном запое

Дмитрий Дибров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova

Дмитрий Дибров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи о своём алкогольном запое, распространившиеся после новостей о разводе с женой Полиной. Своё заявление он сделал во время ночного прямого эфира на платформе Twitch.

«Вы знаете, что сейчас не самые весёлые времена в моей жизни. Видите, что пишет несчастное сообщество инфоглистов?! Что Дибров в запое, что пью каждый вечер», — ответил он.

Ведущий признался, что переживает непростые времена, но стримы помогают ему отвлечься. Поэтому каждую ночь он проводит в прямом эфире, а не за употреблением алкоголя. Дибров добавил, что эта деятельность помогает ему сохранять профессиональную активность, и уже в ближайшее время его ждут три съёмки подряд.

Роскошный автопарк и особняк на Рублёвке: Супругам Дибровым предстоит раздел имущества
Роскошный автопарк и особняк на Рублёвке: Супругам Дибровым предстоит раздел имущества

Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина (Наградова) разводятся. Знаменитость изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. После шквала негативной критики жена телеведущего попыталась оправдать свой поступок. Она заявила, что сразу рассказала Диброву и о «сближении» с бизнесменом. Поэтому это нельзя считать изменой, раз о ней она «предупредила» заранее.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Полина Диброва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar