«Не самые весёлые времена»: Дмитрий Дибров сделал признание на фоне развода
Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи об алкогольном запое
Дмитрий Дибров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova
Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи о своём алкогольном запое, распространившиеся после новостей о разводе с женой Полиной. Своё заявление он сделал во время ночного прямого эфира на платформе Twitch.
«Вы знаете, что сейчас не самые весёлые времена в моей жизни. Видите, что пишет несчастное сообщество инфоглистов?! Что Дибров в запое, что пью каждый вечер», — ответил он.
Ведущий признался, что переживает непростые времена, но стримы помогают ему отвлечься. Поэтому каждую ночь он проводит в прямом эфире, а не за употреблением алкоголя. Дибров добавил, что эта деятельность помогает ему сохранять профессиональную активность, и уже в ближайшее время его ждут три съёмки подряд.
Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина (Наградова) разводятся. Знаменитость изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. После шквала негативной критики жена телеведущего попыталась оправдать свой поступок. Она заявила, что сразу рассказала Диброву и о «сближении» с бизнесменом. Поэтому это нельзя считать изменой, раз о ней она «предупредила» заранее.