«Не самые весёлые времена»: Дмитрий Дибров сделал признание на фоне развода

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг слухи о своём алкогольном запое, распространившиеся после новостей о разводе с женой Полиной. Своё заявление он сделал во время ночного прямого эфира на платформе Twitch.

«Вы знаете, что сейчас не самые весёлые времена в моей жизни. Видите, что пишет несчастное сообщество инфоглистов?! Что Дибров в запое, что пью каждый вечер», — ответил он.