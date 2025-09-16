«Что-то щёлкнуло»: Полина Диброва впервые рассказала об отношениях с бизнесменом Товстиком

Полина Диброва впервые публично прокомментировала свой уход от телеведущего Дмитрия Диброва к бизнесмену Роману Товстику в интервью для YouTube-шоу Лауры Джугелии. Разрыв 16-летнего брака оказался в центре общественного внимания, поскольку семьи ранее были дружны, а Полина даже была крёстной матерью одного из детей Товстика.

В беседе Диброва раскрыла детали развития отношений, отметив, что несмотря на давнюю симпатию, роман с Товстиком начался только в начале 2025 года.

«Симпатия же не в секунду рождается... Были какие-то моменты. Так получилось. У меня с мужем ровно так же было. Встретились, увиделись, и что-то щёлкнуло», — заявила Диброва.

Переломным моментом стала семейная поездка на Сейшелы в марте этого года, где Полина осознала силу своих чувств к Товстику. Она приняла трудное решение о честном признании мужу. Диброва прямо на отдыхе расскзала телеведущему, что влюбилась в другого, однако он не поверил в слова жены. Перед разговором Полина даже советовалась с духовником и психологом.

Относительно будущего с новым избранником Полина сохраняет реализм. Она намерена пройти этот этап «с честью и достоинством», прежде чем строить новые отношения.

«Мы договорились, что нужно решить все внутренние вопросы семейные», — подчеркнула Полина.

Диброва также заявила, что приняла сознательное решение начать новую жизнь, понимая все сложности положения женщины с тремя детьми.