«Что-то щёлкнуло»: Полина Диброва впервые рассказала об отношениях с бизнесменом Товстиком
Полина Диброва призналась, что сразу рассказала мужу о романе с Товстиком
Полина Диброва впервые публично прокомментировала свой уход от телеведущего Дмитрия Диброва к бизнесмену Роману Товстику в интервью для YouTube-шоу Лауры Джугелии. Разрыв 16-летнего брака оказался в центре общественного внимания, поскольку семьи ранее были дружны, а Полина даже была крёстной матерью одного из детей Товстика.
В беседе Диброва раскрыла детали развития отношений, отметив, что несмотря на давнюю симпатию, роман с Товстиком начался только в начале 2025 года.
«Симпатия же не в секунду рождается... Были какие-то моменты. Так получилось. У меня с мужем ровно так же было. Встретились, увиделись, и что-то щёлкнуло», — заявила Диброва.
Переломным моментом стала семейная поездка на Сейшелы в марте этого года, где Полина осознала силу своих чувств к Товстику. Она приняла трудное решение о честном признании мужу. Диброва прямо на отдыхе расскзала телеведущему, что влюбилась в другого, однако он не поверил в слова жены. Перед разговором Полина даже советовалась с духовником и психологом.
Относительно будущего с новым избранником Полина сохраняет реализм. Она намерена пройти этот этап «с честью и достоинством», прежде чем строить новые отношения.
«Мы договорились, что нужно решить все внутренние вопросы семейные», — подчеркнула Полина.
Диброва также заявила, что приняла сознательное решение начать новую жизнь, понимая все сложности положения женщины с тремя детьми.
Официальный развод с Дмитрием Дибровым запланирован на 25 сентября. Сейчас Полина арендует дом неподалёку от бывшего супруга, сохраняя совместную опеку над детьми.
Напомним, что брак Дмитрия Диброва и Полины продлился 16 лет, но завершился из-за отношений Полины с бизнесменом. Сама Полина не расценивает случившееся как предательство. Впоследствии стало известно, что и у телеведущего появились новые отношения.