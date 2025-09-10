«Ушла в одних трусах»: Дмитрий Дибров при разводе оставил жену без жилья и денег

Мессенджер MAX
10 сентября, 09:01

Kp.ru: Полина Диброва отказалась от раздела имущества при разводе с мужем

Дмитрий и Полина Дибровы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / polinadibrova

Телеведущий Дмитрий Дибров сохранил в собственности всё совместно нажитое имущество после развода с супругой Полиной, которая отказалась от своих финансовых претензий. Подробности мирового соглашения, заключённого между супругами, раскрыла изданию kp.ru близкая подруга Полины.

«Полина ушла от него «в одних трусах». Ушла, в чём пришла, всё это документально оформлено», — сообщила подруга Дибровой.

Женщина подтвердила, что вся недвижимость и банковские счета остались в распоряжении Дмитрия, супруга не стала на них претендовать. Стороны также договорились о совместной опеке над детьми, без закрепления единоличного права проживания с одним из родителей. Она добавила, что, несмотря на переживания, Дибров недолго пробудет в одиночестве и уже проявляет активный интерес к молодым женщинам.

За годы брака супруги построили трёхэтажный особняк на Рублёвке площадью 1 100 кв. м, стоимость которого оценивается в 400 миллионов рублей, а также приобрели две столичные квартиры общей стоимостью около 196 миллионов рублей. Вся недвижимость была оформлена на Дмитрия, в то время как Полина владела автопарком, купленным для неё мужем, в который входили MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne.

Полина Диброва увозит трёх сыновей из Москвы на фоне скандала с разводом

Напомним, брак Дмитрия Диброва и его супруги Полины продлился 16 лет. Пара рассталась из-за романа женщины с соседом по Рублёвке. Однако Полина не считает это предательством или изменой. Позже выяснилось, что у телеведущего также начались новые отношения.

