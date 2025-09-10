«Ушла в одних трусах»: Дмитрий Дибров при разводе оставил жену без жилья и денег

Телеведущий Дмитрий Дибров сохранил в собственности всё совместно нажитое имущество после развода с супругой Полиной, которая отказалась от своих финансовых претензий. Подробности мирового соглашения, заключённого между супругами, раскрыла изданию kp.ru близкая подруга Полины.

«Полина ушла от него «в одних трусах». Ушла, в чём пришла, всё это документально оформлено», — сообщила подруга Дибровой.

Женщина подтвердила, что вся недвижимость и банковские счета остались в распоряжении Дмитрия, супруга не стала на них претендовать. Стороны также договорились о совместной опеке над детьми, без закрепления единоличного права проживания с одним из родителей. Она добавила, что, несмотря на переживания, Дибров недолго пробудет в одиночестве и уже проявляет активный интерес к молодым женщинам.