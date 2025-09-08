Полина Диброва увозит трёх сыновей из Москвы на фоне скандала с разводом
Телеведущая Полина Диброва с сыновьями уезжает из Москвы на Камчатку
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova
Телеведущая Полина Диброва вместе с тремя сыновьями покидает Москву и отправляется в длительное путешествие на Камчатку. О своём решении она сообщила в личном Telegram-канале, пояснив, что поездка запланирована на начало учебного года.
По словам Дибровой, её дети давно мечтали увидеть красоты полуострова, и она считает, что путешествия способствуют их развитию лучше, чем занятия в школе. Она говорит, что её мать, учительница начальных классов, уже помогла детям пройти материал повторения в Ростове-на-Дону.
Полина Диброва с сыновьями уехала из Москвы на Камчатку. Фото © Telegram/ПОЛИНА ДИБРОВА
«Я считаю, что в путешествиях дети гораздо быстрее развиваются. Они увидят живых медведей, они увидят китов, они увидят Тихий океан и красоты русской природы», — высказалась она.
Сама Полина уже бывала на Камчатке ранее и осталась в полном восторге от поездки, поэтому теперь готова показать полуостров и своим детям. Решение уехать было принято на фоне продолжающегося скандала вокруг развода пары.
Ранее появилась информация о распаде брака Дмитрия Диброва и его супруги Полины, который продлился 16 лет. Пара рассталась из-за романа женщины с бизнесменом Товстиком. Однако Полина не считает это предательством, так как, по её словам, Дибров знал о существовании этого человека. Позже выяснилось, что у телеведущего также начались новые отношения.