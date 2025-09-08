Полина Диброва увозит трёх сыновей из Москвы на фоне скандала с разводом

Телеведущая Полина Диброва вместе с тремя сыновьями покидает Москву и отправляется в длительное путешествие на Камчатку. О своём решении она сообщила в личном Telegram-канале, пояснив, что поездка запланирована на начало учебного года.

По словам Дибровой, её дети давно мечтали увидеть красоты полуострова, и она считает, что путешествия способствуют их развитию лучше, чем занятия в школе. Она говорит, что её мать, учительница начальных классов, уже помогла детям пройти материал повторения в Ростове-на-Дону.

Полина Диброва с сыновьями уехала из Москвы на Камчатку. Фото © Telegram/ПОЛИНА ДИБРОВА

«Я считаю, что в путешествиях дети гораздо быстрее развиваются. Они увидят живых медведей, они увидят китов, они увидят Тихий океан и красоты русской природы», — высказалась она.