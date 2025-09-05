«Немалая боль»: Таролог раскрыл будущее пары Дмитрия Диброва и его жены Полины

Скандал вокруг возможного развода Дмитрия Диброва и его супруги Полины продолжает будоражить общественность. В интервью с «Радио 1» таролог Борис Зак поделился результатами расклада карт Таро, который, по его словам, свидетельствует о высоком риске расставания пары.

«Особенно ярко об этом говорит выпавшая в раскладе карта 6 Мечей, которая указывает на отдаление и расставание», — заявил он.

Тем не менее присутствие карты 10 Мечей говорит о том, что ситуация с разводом приносит паре немалую боль и внутренние переживания. По словам Зака, после расставания их общение может стать напряжённым и конфликтным.