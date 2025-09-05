«Немалая боль»: Таролог раскрыл будущее пары Дмитрия Диброва и его жены Полины
Дмитрий и Полина Дибровы. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Скандал вокруг возможного развода Дмитрия Диброва и его супруги Полины продолжает будоражить общественность. В интервью с «Радио 1» таролог Борис Зак поделился результатами расклада карт Таро, который, по его словам, свидетельствует о высоком риске расставания пары.
«Особенно ярко об этом говорит выпавшая в раскладе карта 6 Мечей, которая указывает на отдаление и расставание», — заявил он.
Тем не менее присутствие карты 10 Мечей говорит о том, что ситуация с разводом приносит паре немалую боль и внутренние переживания. По словам Зака, после расставания их общение может стать напряжённым и конфликтным.
Карта 5 Посохов предупреждает о возможных ссорах и сложностях в попытках найти общий язык. Кроме того, Шут символизирует необдуманные поступки, а Дьявол — попытки манипуляций друг другом. Всё это говорит о том, что процесс развода может превратиться в эмоциональную борьбу, где компромисс будет трудно достижим.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Дмитрий Дибров и его жена Полина разводятся спустя 16 лет брака. Как сообщается, причиной стала измена с её стороны с 51-летним бизнесменом Товстиком. Однако женщина не считает, что предала супруга, ведь он заранее знал, что у неё кто-то есть. Недавно стало известно, что и у Диброва в жизни появился новый человек.