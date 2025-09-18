Серпентарий на Рублёвке: как друг-миллиардер забрал у Дмитрия Диброва жену и воюет с семьёй, пока Полина даёт интервью Оглавление Кто хочет остаться с особняком: что Дмитрий Дибров сможет выиграть в этом шоу Полина Диброва не в накладе? Развод с переломом ноги: как Роман Товстик воюет против некогда любимой жены В рублёвском серпентарии, так папарацци прозвали посёлок, где живут Дибровы и Товстики, всё готово к финальному акту. Life.ru, оценив сложившуюся экспозицию, предположил, что кому достанется, а кто останется ни с чем. 17 сентября, 21:15 Самый громкий развод года: Полина Диброва ушла от мужа к миллиардеру. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik

Развод Дмитрия Диброва и его повзрослевшей молодой жены остаётся светской новостью номер один. После 16 лет брака, где родилось трое детей, Полина ушла к другу семьи — миллиардеру Роману Товстику, который, в свою очередь, бросил супругу Елену, год назад родившую шестого ребёнка.

Пикантных деталей много. Полина Диброва — крёстная мама младшей дочери Романа и Елены Товстик. Дмитрий Дибров выступал на корпоративах миллиардера и рекламировал его продукцию. Семьи жили по соседству в посёлке Успенские Поляны на Рублёвке и близко дружили.

Полина Диброва и Елена Товстик ещё подруги. Фото © Telegram / НеМалахов

Кто хочет остаться с особняком: что Дмитрий Дибров сможет выиграть в этом шоу

На телезвезду Дмитрия Диброва, который любил хвалиться секс-качелями, свободными отношениями и познаниями в свингерстве, — было больно смотреть. Случайные люди засняли, как он без лица выпивает в баре и отрешённо, лишь бы отстали, угощает всех сидящих вокруг. Он перестал посещать светские мероприятия. Зато всплыли кадры, где человек, похожий на Диброва, коротал время с эскортницами.

Грустный Дмитрий Дибров в баре. Фото © Telegram / НЕБОЖЕНА

Но спустя пару недель ведущий вдруг появился на публике, ожившим и повеселевшим.

— Адюльтер — это часто не распущенность женщины, а наша с вами, мужики, вина. Женская измена — наказание мужчины за его несовершенство. Не все изменницы порочны. Наверное, где-то мы с вами «задиванились», <...> вот и получили «рога», — завернул в эфире Дибров, ссылаясь на Толстого и Достоевского.

В одном кадре с ним на мгновение появилась «непорочная изменница» Полина. Она подала чай. Распавшаяся пара дала понять, что разводиться будет тихо-мирно, без оформления единоличной опеки. Уже известно, что дети смогут жить в любое время с любым родителем. Пока старший сын — с папой. Младшие — с мамой.

По данным знакомых Дмитрия Диброва, он молчит о бывшей, потому что она уходит от него по мировому соглашению «в одних трусах». Финансово ведущий может остаться даже в плюсе, в случае если с него снимется часть расходов на троих сыновей. Такое щедрое предложение Диброву якобы сделал Роман Товстик. Все вопросы урегулировал юрист Александр Добровинский.

Развод с улыбками на лицах. Фото © Telegram / Ваш Александр Добровинский

Те же источники утверждают, что Дибров согласился на щедрое предложение скрепя сердце, на самом деле всё происходящее для него неожиданный и страшный удар, а хорошая мина — притворная. Ведущий на закате славы не имеет ни собственного бизнеса, ни постоянной работы на ТВ. А так ему достаются две московские квартиры суммарной стоимостью около 200 млн рублей, пара отличных авто — Toyota Alphard и Mercedes CL-класса, а главное — возведённый по проекту Полины особняк на Рублёвке за полмиллиарда рублей. Там сейчас Дибров и живёт с одним из сыновей и «коллективом из прислуги».

Новоявленный холостяк ищет новую юную невесту. В Сети обсуждают его флирт с 18-летней Полиной Аксёновой, дочерью Даны Борисовой.

Полина Диброва не в накладе?

Полина Диброва съехала в соседний дом ценой около 150 млн рублей и не спеша забирает у бывшего свои вещи, включая MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne. Полину окружают на данный момент миллиардер-любовник, трое из шести его детей, а также двое её младших сыновей. Недавно она опубликовала контент, как свозила всю ребятню на Камчатку. По непроверенным сведениям, лучше всего с Дибровой сошлась, посещая все её рублёвские женские вечеринки, старшая, 15-летняя дочь Товстиков.

А на днях Полина впервые дала интервью Лауре Джугелии:

— Сложно оппонентам находить в себе причины. Проще всегда это свалить на кого-то. Мы дали себе разрешение на чувства, потому что понимали, что это неминуемо. Развод состоялся бы без того, появилась бы я, не появилась бы я, — отрицает Диброва вину.

Непонятно, что за новый дом у Полины. Она настаивает, что это съёмное жильё. Но есть иная версия. Недвижимость ей в подарок купил Роман Товстик на деньги, нажитые в браке с Еленой, — так утверждают юристы последней.

Про Романа Товстика Полина говорит неопределённо, в духе «пусть экологично разведётся». Вскользь она упомянула, что бывший сильнее всех её любит и всё ещё надеется на её возвращение. Среди других тезисов Полины: Дмитрий Дибров узнал обо всём сразу же. Наверное, она хотела потрафить бывшему, но получилось двусмысленно. Светские сплетники зашептали «куколд».

По словам Елены Товстик, её неверный муж может быть не единственным вариантом Полины. Якобы Диброва топнула ногой: «Если не ты — уйду к другому олигарху!»

Полина Диброва заявила в интервью Лауре Джугелии, что не виновата в распаде семьи Товстиков. Фото © VK / FAMETIME

Развод с переломом ноги: как Роман Товстик воюет против некогда любимой жены

А ведь Роман Товстик казался не просто другом, но благодетелем семьи Дибровых. Бизнесмен разбогател в нулевых годах, когда основал компанию по торговле БАДами, чаями для похудения и функциональным питанием. Чистая прибыль там гигантская: от миллиарда до двух в год. Нападки блогеров, что это якобы пирамида с некачественным товаром, давно пресечены юристами организации.

В середине десятых фирма тратила кучу денег на масштабные рекламные кампании со звёздами. Больше всех, судя по количеству произведённой рекламы, было заплачено Ларисе Долиной и Дмитрию Диброву. Полина Диброва тоже продвигала продукцию от Товстика в своём рублёвском женском клубе и у себя в соцсетях.

Миллиардер Роман Товстик — предполагаемый возлюбленный Полины Дибровой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik

В отличие от Дибровых Товстики расходятся громко и даже с драками, вынося весь сор из избы.

— Эта психическая, нестабильная женщина кидается на меня. Оказывает сопротивление. Её опасно оставлять с детьми, — кричал Роман Товстик в камеру снимающей его супруги.

— Роман вывозит с незнакомыми людьми мои вещи. Я имею право здесь находиться — этой мой дом. Поцарапал мне локоть, — комментировала за кадром Елена.

Оказалось, миллиардер вывез из дома супруги кофемашину. Таких видео всё больше в Интернете. Складывается ощущение, что идёт информационная война. Сеть запестрела сообщениями, какая Елена Товстик плохая мать и как она много лет назад увела Романа из его первой семьи. Следом вышел ролик, где бизнесмен на больничной койке со сломанной ногой. Пошли слухи, что Елена столкнула его с лестницы. Сейчас он даже не хромает. Много шума наделали её суицидальная переписка с совершеннолетним сыном и посты с погребальными свечами. Впрочем, сама Елена говорит, что это подстава мужа, который отобрал у неё телефон.

Что-то из компромата на Елену Товстик может быть правдой. Интернет облетело видео, как рвутся к отцу оставшиеся с матерью средняя и младшая дочери. Есть доказательство и того, что Елена прибедняется и не испытывает недостатка в деньгах.

Елена Товстик на рублёвской премии «Суперсемья-2025». Фото © Telegram / Светский хроник

Скорее всего, Елена Товстик проиграла бы все суды без шансов, но за неё бесплатно выступила, вероятно ради хайпа, скандальная адвокатесса Екатерина Гордон. По информации от юристки, Роман Товстик якобы предлагал нелюбимой жене 100 миллионов рублей в обмен на расписку в безумии и всех детей. Факт, что миллиардер уже подал иск о взыскании алиментов с бывшей.

Публично Роман Товстик говорит, что оставляет Елене Товстик капитал в миллиард рублей. Это включая уже оформленный на неё, но купленный им особняк на Рублёвке. Плюс что-то из недвижимости за рубежом (в ОАЭ, на Кипре и в Турции) и квартира в Москве.

Екатерина Гордон и Елена Товстик. Фото © Telegram / Светский хроник

Авторы Пётр Егоров