24 сентября, 10:06

Вверх колёсами: Появилось видео ДТП под Тулой, где из покорёженного автобуса достали 15 раненых

В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 14 взрослых и ребёнок

В Тульской области автобус с людьми перевернулся на крышу. Обложка © Telegram / Прокуратура Тульской области

Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Ефремовым в Тульской области, в результате чего медицинская помощь потребовалась 15 пассажирам, включая ребёнка. Работу на месте происшествия координировал межрайонный прокурор Сергей Власов, сообщила прокуратура Тульской области.

В Тульской области автобус с людьми перевернулся на крышу. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области

Водитель транспорта, принадлежащего ООО «Перевозчик», не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся на крышу. Ефремовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее Life.ru писал, что в Турции в районе Конаклы города Аланья на трассе D400 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и маршрутного такси. В результате столкновения предварительно пострадали 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Прокуратура
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тульская область
