Вверх колёсами: Появилось видео ДТП под Тулой, где из покорёженного автобуса достали 15 раненых
В Тульской области перевернулся автобус, пострадали 14 взрослых и ребёнок
В Тульской области автобус с людьми перевернулся на крышу. Обложка © Telegram / Прокуратура Тульской области
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Ефремовым в Тульской области, в результате чего медицинская помощь потребовалась 15 пассажирам, включая ребёнка. Работу на месте происшествия координировал межрайонный прокурор Сергей Власов, сообщила прокуратура Тульской области.
В Тульской области автобус с людьми перевернулся на крышу. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области
Водитель транспорта, принадлежащего ООО «Перевозчик», не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся на крышу. Ефремовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
