Жуткая авария с автобусом на трассе М-5 унесла жизни сразу трёх молодых ребят
Три человека погибли в ДТП в Пензенской области, ещё трое госпитализированы
Смертельная авария в Мокшанском районе. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Пензенской области
Страшная авария с тремя погибшими произошла в Мокшанском районе Пензенской области на федеральной дороге М-5 «Урал». В результате ДТП скончались два 18-летних пассажира и 22-летний водитель. Об этом сообщили представители региональной госавтоинспекции.
Легковая машина «Лада Калина» столкнулась с автобусом рано утром 19 сентября и вылетела за пределы проезжий части. Общественный транспорт перевернулся, получив сильные повреждения, а автомобиль превратился в груду металла. Также в результате страшного ДТП 54-летний водитель автобуса, а также 42-летняя и 22-летняя пассажирки получили различные травмы и были госпитализированы.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Недавно ещё одна жутка авария произошла на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись три автомобиля. КамАЗ протаранил BMW, от удара машину отбросило в отбойник. После этого грузовик столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате водитель КамАЗа скончался в машине скорой, а пассажир BMW погиб до прибытия медиков.