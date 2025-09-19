Владимир Путин
19 сентября, 07:30

Жуткая авария с автобусом на трассе М-5 унесла жизни сразу трёх молодых ребят

Три человека погибли в ДТП в Пензенской области, ещё трое госпитализированы

Смертельная авария в Мокшанском районе. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Пензенской области

Страшная авария с тремя погибшими произошла в Мокшанском районе Пензенской области на федеральной дороге М-5 «Урал». В результате ДТП скончались два 18-летних пассажира и 22-летний водитель. Об этом сообщили представители региональной госавтоинспекции.

Легковая машина «Лада Калина» столкнулась с автобусом рано утром 19 сентября и вылетела за пределы проезжий части. Общественный транспорт перевернулся, получив сильные повреждения, а автомобиль превратился в груду металла. Также в результате страшного ДТП 54-летний водитель автобуса, а также 42-летняя и 22-летняя пассажирки получили различные травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Недавно ещё одна жутка авария произошла на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись три автомобиля. КамАЗ протаранил BMW, от удара машину отбросило в отбойник. После этого грузовик столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате водитель КамАЗа скончался в машине скорой, а пассажир BMW погиб до прибытия медиков.

Наталья Афонина
