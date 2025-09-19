Жуткая авария с автобусом на трассе М-5 унесла жизни сразу трёх молодых ребят

Страшная авария с тремя погибшими произошла в Мокшанском районе Пензенской области на федеральной дороге М-5 «Урал». В результате ДТП скончались два 18-летних пассажира и 22-летний водитель. Об этом сообщили представители региональной госавтоинспекции.

Легковая машина «Лада Калина» столкнулась с автобусом рано утром 19 сентября и вылетела за пределы проезжий части. Общественный транспорт перевернулся, получив сильные повреждения, а автомобиль превратился в груду металла. Также в результате страшного ДТП 54-летний водитель автобуса, а также 42-летняя и 22-летняя пассажирки получили различные травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.