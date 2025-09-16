Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 10:10

СК возбудил дело после гибели пяти человек при аварии с вездеходом в Забайкалье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

В Забайкалье в результате аварии с вездеходом погибли пять человек. Четверо выживших смогли сообщить о происшествии спасателям, преодолев значительное расстояние до места, где была связь, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Накануне группа геологов отправилась к озеру. Во время поездки, преодолев примерно 50 км, произошёл инцидент: вездеход на полной скорости съехал в водоём и начал тонуть. Четверым участникам экспедиции удалось спастись. По факту трагедии СК возбудил уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек)», — говорится в сообщении ведомства.

В Красноярском крае перевернулась аэролодка, один человек погиб
В Красноярском крае перевернулась аэролодка, один человек погиб

Как ранее сообщалось, инцидент произошёл накануне на озере Амудиса при спуске с горы. Причиной ЧП называется отказ тормозов.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar