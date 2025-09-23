Интервидение
23 сентября, 09:01

Россияне пострадали в ДТП с автобусами в турецкой Аланье

Обложка © Telegram / İhlas Haber Ajansı

В турецкой Аланье произошло ДТП с участием туристического автобуса и маршрутки. По данным агентства IHA, в результате столкновения пострадали 15 человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

«Около 09:10 мск в районе Конаклы в Аланье произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400. По предварительным оценкам, пострадали 15 человек, из них двое в тяжёлом состоянии», — говорится в публикации.

Кадр с места ДТП в Турции. Фото © Telegram / İhlas Haber Ajansı

В генконсульстве РФ в Анталье РИА «Новости» сообщили, что среди пострадавших, по предварительным данным, есть россияне. В настоящее время дипведомство совместно с турецкими властями устанавливает обстоятельства произошедшего и готово помочь пострадавшим гражданам России.

Накануне сообщалось, что на рынке в турецкой Анталье произошёл взрыв. По сообщениям местных жителей, имеются пострадавшие — граждан России среди них не оказалось.

Наталья Демьянова
