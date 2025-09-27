Член Союза кинематографистов Белоруссии погиб в ДТП под Минском

Член Белорусского союза кинематографистов Сергей Буйницкий погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Минск—Витебск. О трагедии сообщила пресс-служба республиканского общественного объединения.

По предварительной информации, авария произошла утром на 15-м километре автодороги М3 недалеко от деревни Марьяливо. Водитель Jeep Grand Cherokee отвлёкся от управления и совершил столкновение с попутным Renault Duster. За рулём Renault находился Буйницкий, который скончался на месте от полученных травм, а его пассажирка была госпитализирована.

«РОО «Белорусский Союз кинематографистов» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Брониславовича, жизнь которого так трагически и безвременно оборвалась», — говорится в сообщении.

Кроме того, соболезнования выразил коллектив Министерства культуры республики. Отмечается, что Буйницкий занимал должность начальника натурной площадки РУП «Национальная киностудия Беларусьфильм» более восьми лет. Он также руководил знаменитой натурной площадкой в Смолевичском районе, известной в профессиональной среде под неофициальным названием «Смолевуд».

Накануне сообщалось, что скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет. У артиста случился сердечный приступ в конце декабря прошлого года. В начале января он впал в кому, из которой так и не вышел. Прощание с актёром состоится 28 сентября в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве.