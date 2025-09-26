Интервидение
26 сентября, 11:06
Умер Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Умер режиссёр Тигран Кеосаян. Сегодня ночью он скончался, не приходя в сознание. Кеосаяну было 59 лет.

У режиссёра случился сердечный приступ в конце декабря прошлого года. В начале января он впал в кому, из которой так и не вышел.

Тигран Кеосаян — актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, Заслуженный артист Российской Федерации. Он снял такие ленты как «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной», «Крымский мост. Сделано с любовью!».

