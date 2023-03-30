Кеосаян: Великие фильмы о Донбассе снимут, когда будет развеваться знамя над "киевским Рейхстагом"

Режиссёр Тигран Кеосаян в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" рассказал, когда появятся по-настоящему великие фильмы о событиях в Донбассе. Собеседник Лайфа признался, что сейчас не имеет желания снять такое кино, и назвал это принципиальной позицией.

Тигран Кеосаян рассказал, когда снимут великие фильмы о событиях в Донбассе. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Снимать агитку не хочется. Я к кино отношусь абсолютно серьёзно. Я считаю, что это, как говорила Раневская, плевок в вечность. Значит, это моя профессия. Я же не телеведущий, я не актёр, не сценарист. Я режиссёр", — подчеркнул Кеосаян.

Режиссёр перечислил великие советские фильмы о войне и напомнил, что все они объединены своей антивоенной сутью и невероятным гуманизмом, где жизнь человека важнее, чем что бы то ни было. И, как правило, жизнь в этих фильмах теряется, отметил Кеосаян.

"Они все были сняты после войны. Знаете, почему? И они остались великими для всего мира, не только для нас. Потому что в подсознании у нас, у зрителей, и у них, у создателей, у Калатозова, у Григория Наумовича Чухрая, великих, было Знамя Победы, которое развевалось над Рейхстагом. А когда Знамя Победы над Рейхстагом или над тем, что мы назовём Рейхстагом в этой войне, будет развеваться, вот тогда появятся великие фильмы", — заключил режиссёр.

Полный выпуск "Дайте сказать!" с Тиграном Кеосаяном смотрите здесь.