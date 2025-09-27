Стали известны дата и место прощания с режиссёром Тиграном Кеосаяном

Прощание с режиссёром Тиграном Кеосаяном, скончавшимся в возрасте 59 лет, состоится 28 сентября в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом сообщила его вдова и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Те, кто не знал Тиграна лично и всё же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 [мск] в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте», — написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября на 60 году жизни. Режиссёр скончался после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. В конце прошлого года у него случился сердечный приступ, приведший к коме, из которой он так и не вышел. Его работы, такие как «Бедная Саша», «Президент и его внучка» и «Крымский мост. Сделано с любовью!», навсегда останутся в памяти зрителей. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования, отметив мудрость и талант ушедшего режиссёра.