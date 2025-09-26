Интервидение
26 сентября, 14:46

Путин назвал Кеосаяна настоящим патриотом России

Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Тиграна Кеосаяна. Владимир Путин назвал режиссёра необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого все искренне любили.

«Творчество Тиграна Эдмондовича отражало дух и настроение времени, в котором он жил. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — говорится в телеграмме.

Напомним, у режиссёра случился сердечный приступ в конце декабря прошлого года. В начале января он впал в кому, из которой так и не вышел. Ночью 26 сентября Тигран Кеосаян умер. Ему было 59 лет. Кеосаян снял такие ленты как «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной», «Крымский мост. Сделано с любовью!».

