Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной режиссёра Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Многолетняя работа Тиграна Эдмондовича на благо Отечества получила широкое признание в обществе и по праву отмечена высокими почётными званиями. С теплотой вспоминаю наше общение. От имени коллектива Министерства и от себя лично выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки», — говорится в письме главного дипломата России.

Глава дипломатического ведомства отметил значительный вклад Кеосаяна в отечественную культуру. Лавров подчеркнул, что режиссёр навсегда вписал свое имя в историю страны.

Напомним, Тигран Кеосаян умер сегодня на 60 году жизни. Его сгубила тяжёлая болезнь — в конце минувшего декабря у режиссёра произошёл сердечный приступ, после которого он впал в кому и уже больше не пришёл в себя. Зрители знают его по фильмам «Бедная Саша», «Президент и его внучка» и «Крымский мост. Сделано с любовью!». Президент РФ Владимир Путин, выразив соболезнования в связи со смертью Кеосаяна, назвал его мудрым и одарённым человеком.