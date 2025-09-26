Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 16:20

Мишустин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил слова поддержки родным, близким и коллегам скончавшегося режиссёра Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжёлая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи», — говорится в сообщении.

Глава правительства отметил, что киноленты Кеосаяна представляли собой честный диалог со зрителем на так важные темы, как дружба, надежда и счастье, что делало их понятными для широкой аудитории. По словам Мишустина, покойный запомнится не только как талантливый режиссёр, сценарист и актёр, но и как продолжатель яркой творческой династии. Премьер-министр добавил, что Кеосаян останется в памяти как многогранный и жизнерадостный человек, чьей душевной щедрости и энергии хватало на всех окружающих.

Захарова назвала Кеосаяна уникальным человеком с доброжелательной энергетикой
Захарова назвала Кеосаяна уникальным человеком с доброжелательной энергетикой

Напомним, режиссёр Тигран Кеосаян скончался 26 сентября в возрасте 59 лет. Его смерть наступила после тяжёлой болезни: в конце декабря у него случился сердечный приступ, а затем он впал в кому, из которой так не вышел. Зрителям Тигран Кеосаян знаком по таким кинолентам, как «Бедная Саша», «Президент и его внучка» и «Крымский мост. Сделано с любовью!». Российский лидер Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной режиссёра, охарактеризовал его как мудрого и одарённого человека.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Тигран Кеосаян
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar