Мишустин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Премьер-министр России Михаил Мишустин направил слова поддержки родным, близким и коллегам скончавшегося режиссёра Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.
«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжёлая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи», — говорится в сообщении.
Глава правительства отметил, что киноленты Кеосаяна представляли собой честный диалог со зрителем на так важные темы, как дружба, надежда и счастье, что делало их понятными для широкой аудитории. По словам Мишустина, покойный запомнится не только как талантливый режиссёр, сценарист и актёр, но и как продолжатель яркой творческой династии. Премьер-министр добавил, что Кеосаян останется в памяти как многогранный и жизнерадостный человек, чьей душевной щедрости и энергии хватало на всех окружающих.
Напомним, режиссёр Тигран Кеосаян скончался 26 сентября в возрасте 59 лет. Его смерть наступила после тяжёлой болезни: в конце декабря у него случился сердечный приступ, а затем он впал в кому, из которой так не вышел. Зрителям Тигран Кеосаян знаком по таким кинолентам, как «Бедная Саша», «Президент и его внучка» и «Крымский мост. Сделано с любовью!». Российский лидер Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной режиссёра, охарактеризовал его как мудрого и одарённого человека.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.