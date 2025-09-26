Мишустин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна

«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжёлая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи», — говорится в сообщении.

Глава правительства отметил, что киноленты Кеосаяна представляли собой честный диалог со зрителем на так важные темы, как дружба, надежда и счастье, что делало их понятными для широкой аудитории. По словам Мишустина, покойный запомнится не только как талантливый режиссёр, сценарист и актёр, но и как продолжатель яркой творческой династии. Премьер-министр добавил, что Кеосаян останется в памяти как многогранный и жизнерадостный человек, чьей душевной щедрости и энергии хватало на всех окружающих.