Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:13

Захарова назвала Кеосаяна уникальным человеком с доброжелательной энергетикой

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Сергей Савостьянов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна. Она назвала режиссёра уникальным человеком с доброжелательной энергетикой.

«Ушёл Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам. Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю. Невероятная энергетика доброжелательности. Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная. В этом он был уникален», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Умер Тигран Кеосаян
Умер Тигран Кеосаян

Напомним, режиссёр Тигран Кеосаян скончался 26 сентября в возрасте 59 лет. Его смерть наступила после тяжёлой болезни: в конце декабря у него случился сердечный приступ, а затем он впал в кому, из которой так не вышел. Кеосаян известен зрителям по работам над картинами «Бедная Саша», «Президент и его внучка» и «Крымский мост. Сделано с любовью!». Президент России Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования, назвав режиссёра талантливым и мудрым человеком.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Тигран Кеосаян
  • Мария Захарова
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar