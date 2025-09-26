Захарова назвала Кеосаяна уникальным человеком с доброжелательной энергетикой
Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Сергей Савостьянов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна. Она назвала режиссёра уникальным человеком с доброжелательной энергетикой.
«Ушёл Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам. Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю. Невероятная энергетика доброжелательности. Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная. В этом он был уникален», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.
Напомним, режиссёр Тигран Кеосаян скончался 26 сентября в возрасте 59 лет. Его смерть наступила после тяжёлой болезни: в конце декабря у него случился сердечный приступ, а затем он впал в кому, из которой так не вышел. Кеосаян известен зрителям по работам над картинами «Бедная Саша», «Президент и его внучка» и «Крымский мост. Сделано с любовью!». Президент России Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования, назвав режиссёра талантливым и мудрым человеком.
