27 сентября, 08:34

Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Актриса Людмила Гаврилова. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Актриса Людмила Гаврилова. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Сегодня, 27 сентября, стало известно о смерти актрисы и телеведущей Людмилы Гавриловой. Сердце артистки перестало биться 24 сентября. Прощание с ней состоится 29 сентября в Николо-Архангельском крематории в Балашихе. Трагическую новость сообщил её сын Таир Газиев в соцсетях.

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты-длинный-чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — написал он.

Людмила Ивановна родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году окончила Театральное училище имени Б. Щукина и начала работу в Московском академическом театре Сатиры под руководством Плучека, где проработала до 2011 года. Позднее преподавала актёрское мастерство в своём училище.

За карьеру актриса снялась в 126 кинопроектах, среди которых — «Земский доктор», «Верни мою любовь», «Тимур и его команда», «Мимино», «Салон красоты», «Солдаты» и другие.

Ранее сообщалось о смерти известного российского актёра театра и кино Николая Калинина. Артист ушёл из жизни на 80-м году жизни и почти двадцать лет служил на сцене этого театра.

Милена Скрипальщикова
