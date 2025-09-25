В Молдавии умерла актриса сериала Радости земные Нина Дони

На 90-м году жизни скончалась советская и молдавская актриса Нина Дони. Об этом сообщил Республиканский театр Luceafărul, назвав артистку «профессиональной и нравственной вехой».

Нина Дони родилась 9 мая 1936 года в селе Олэнешть, окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в Москве, а затем вернулась в Молдавию, где основала театр Luceafărul. Нина Дони также исполнила десятки ролей в фильмах и сериалах. Её дебютом стала картина «Человек идёт за солнцем», также она известна по ролям в лентах «Радости земные», «Вы получили телеграмму», «Кодры» и других.

А ранее в возрасте 87 лет скончалась итальянская актриса Клаудия Кардинале. Она начала карьеру в кино в 1958 году с эпизодической роли в фильме Марио Моничелли «Обычные незнакомцы». За свою выдающуюся карьеру актриса снялась более чем в ста фильмах, среди которых признанные шедевры: «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «8 с половиной» Федерико Феллини, «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне. О трагедии и триумфах непокорной Клаудии Кардинале читайте в материале Life.ru.