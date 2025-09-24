В возрасте 87 лет не стало актрисы Клаудии Кардинале

В возрасте 87 лет скончалась итальянская актриса Клаудия Кардинале (настоящее имя Клод Жозефин Роз Кардинале). Об этом сообщает агентство ANSA.

Агент актрисы, Лоран Самри, поделился с изданием Corriere della Sera информацией о том, что Клаудия Кардинале ушла из жизни «в окружении детей» в Немуре, расположенном недалеко от Парижа, где она проживала в последние годы.

Кардинале, родившаяся и выросшая в Тунисе в семье итальянских иммигрантов, начала свою карьеру в кино в 1958 году с эпизодической роли в фильме Марио Моничелли «Обычные незнакомцы». За свою выдающуюся карьеру актриса снялась более чем в ста фильмах, среди которых признанные шедевры: «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «8 с половиной» Федерико Феллини, «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне. Также Клаудия запомнилась российским зрителям по роли в киноленте «Красная палатка» Михаила Калатозова. Последним фильмом с участием актрисы стала картина «Римские свидания» Эллы Лемхаген, вышедшая в 2015 году.

Ранее в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончалась писательница Татьяна Горичева, одна из ключевых фигур религиозно-философской мысли своей эпохи. Она получила образование в Радиополитехникуме и философском факультете ЛГУ. В семидесятые годы её квартира стала центром притяжения ленинградского андеграунда, где организовывались религиозные семинары и выпускался самиздатский журнал «37». Позже она приняла участие в создании первого независимого женского издания «Женщина и Россия».