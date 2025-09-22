У Юры Борисова умер отец, артист экстренно прилетел в Москву

Актёр Юрий Борисов отменил все съёмки и экстренно прилетел в Москву в связи со смертью отца. Кремация и похороны состоялись 22 сентября в Балашихе, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, отец артиста Александр скончался в одной из местных больниц. Предположительно, причиной смерти стала онкология. Последние годы мужчина страдал от тяжёлого заболевания. На церемонии прощания присутствовали только близкие родственники.

Борисов не давал официальных комментариев по поводу произошедшего.