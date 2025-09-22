У Юры Борисова умер отец, артист экстренно прилетел в Москву
SHOT: Артист Юрий Борисов отменил все съёмки из-за смерти отца
Юра Борисов. Обложка © Kinopoisk
Актёр Юрий Борисов отменил все съёмки и экстренно прилетел в Москву в связи со смертью отца. Кремация и похороны состоялись 22 сентября в Балашихе, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, отец артиста Александр скончался в одной из местных больниц. Предположительно, причиной смерти стала онкология. Последние годы мужчина страдал от тяжёлого заболевания. На церемонии прощания присутствовали только близкие родственники.
Борисов не давал официальных комментариев по поводу произошедшего.
Ранее мать Леонида Агутина скончалась на 86-м году жизни. Отец артиста Николай Петрович рассказал, что Людмила Леонидовна умерла у себя дома. У матери певца было диагностировано множество заболеваний, включая болезнь Паркинсона. Людмила Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из столичных школ.