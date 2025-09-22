«Это адская боль»: У известного баттл-рэпера ХХОС умерла двухмесячная дочь
Рэпер ХХОС сообщил о смерти двухмесячной дочери Дианы
Константин Лопатин. Обложка © Telegram / ХХОС
Рэпер ХХОС (Константин Лопатин) сообщил о смерти своей двухмесячной дочери Дианы. По его словам, врачи подозревают, что причиной мог стать скрытый вирус.
«Прости, что мы были вместе так мало. <...> Это такая боль адская», — написал в соцсетях Лопатин.
После смерти девочки друзья артиста организовали сбор средств, который впоследствии был заблокирован. ХХОС, победитель второго сезона «Versus: Fresh Blood», отметил, что 17 сентября Диане исполнилось два месяца.
Ранее на 86-м году жизни умерла мать Леонида Агутина. Мама певца страдала рядом заболеваний, в том числе болезнью Паркинсона.