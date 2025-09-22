Интервидение
22 сентября, 13:02

«Это адская боль»: У известного баттл-рэпера ХХОС умерла двухмесячная дочь

Рэпер ХХОС сообщил о смерти двухмесячной дочери Дианы

Константин Лопатин. Обложка © Telegram / ХХОС

Рэпер ХХОС (Константин Лопатин) сообщил о смерти своей двухмесячной дочери Дианы. По его словам, врачи подозревают, что причиной мог стать скрытый вирус.

«Прости, что мы были вместе так мало. <...> Это такая боль адская», — написал в соцсетях Лопатин.

После смерти девочки друзья артиста организовали сбор средств, который впоследствии был заблокирован. ХХОС, победитель второго сезона «Versus: Fresh Blood», отметил, что 17 сентября Диане исполнилось два месяца.

