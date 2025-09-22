Умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова

Скончалась младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария Михайловна. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, информацию также подтвердили в Музее Шолохова.

«Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь. Посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры на донской земле. Она внесла неоценимый вклад в работу музея-заповедника «Тихий Дон», бережно храня наследие мировой литературы», — написал Слюсарь в телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким Марии Михайловны.

В музее сообщили, что прощание с дочерью писателя состоится на «Усадьбе М.А. Шолохова» 23 сентября с 10.00 до 12.00.

У Михаила Шолохова и его жены Марии Громославской было четверо детей: Светлана, Александр, Михаил и Мария. Младшая дочь окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, работала в издательстве «Современник» и редактировала последнее прижизненное издание собрания сочинений отца.