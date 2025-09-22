Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 11:42

Умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова

Обложка © Telegram/Музей Шолохова

Обложка © Telegram/Музей Шолохова

Скончалась младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария Михайловна. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, информацию также подтвердили в Музее Шолохова.

«Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь. Посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры на донской земле. Она внесла неоценимый вклад в работу музея-заповедника «Тихий Дон», бережно храня наследие мировой литературы», — написал Слюсарь в телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким Марии Михайловны.

В музее сообщили, что прощание с дочерью писателя состоится на «Усадьбе М.А. Шолохова» 23 сентября с 10.00 до 12.00.

У Михаила Шолохова и его жены Марии Громославской было четверо детей: Светлана, Александр, Михаил и Мария. Младшая дочь окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, работала в издательстве «Современник» и редактировала последнее прижизненное издание собрания сочинений отца.

Актриса Исакова назвала прекрасным последний год жизни умершего от рака мужа Юрия Мороза
Актриса Исакова назвала прекрасным последний год жизни умершего от рака мужа Юрия Мороза

А ранее на 86-м году жизни умерла мать Леонида Агутина. Отец артиста Николай Петрович рассказал, что его супруга Людмила Леонидовна скончалась накануне у себя дома.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar