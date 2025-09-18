Актриса Исакова назвала прекрасным последний год жизни умершего от рака мужа Юрия Мороза

Актриса Виктория Исакова, овдовевшая после смерти мужа и режиссёра Юрия Мороза от рака, впервые появилась на публике. Она пришла на презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра Premier в рамках фестиваля «Новый сезон». Исакова рассказала, что последний год своей жизни режиссёр работал на фильмом «Дыра».

«Благодаря этой картине последний год нашей жизни был прекрасен. Но снять её, к сожалению, он не смог. Он её готовил для замечательного режиссёра Алексея Кокорина», — отметила актриса.

Именно поэтому в титрах к киноленте оказался ещё один режиссёр, продолжила она. В завершении речи Исакова предложила участникам встречи поаплодировать в память о великом профессионале. Зрители встали, после чего прозвучали овации в адрес Мороза.