Актриса Исакова назвала прекрасным последний год жизни умершего от рака мужа Юрия Мороза
Вдова Мороза рассказала о последнем годе его жизни и незаконченном фильме
Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Актриса Виктория Исакова, овдовевшая после смерти мужа и режиссёра Юрия Мороза от рака, впервые появилась на публике. Она пришла на презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра Premier в рамках фестиваля «Новый сезон». Исакова рассказала, что последний год своей жизни режиссёр работал на фильмом «Дыра».
«Благодаря этой картине последний год нашей жизни был прекрасен. Но снять её, к сожалению, он не смог. Он её готовил для замечательного режиссёра Алексея Кокорина», — отметила актриса.
Именно поэтому в титрах к киноленте оказался ещё один режиссёр, продолжила она. В завершении речи Исакова предложила участникам встречи поаплодировать в память о великом профессионале. Зрители встали, после чего прозвучали овации в адрес Мороза.
Напомним, что Юрий Мороз, долгое время боровшийся с раком поджелудочной железы, скончался 14 июля на 69-м году жизни. Он был режиссёром первых сезонов сериала «Каменская», а также экранизировал «Братьев Карамазовых» и участвовал в создании третьего сезона сериала «Содержанки». Похоронили Мороза на Ваганьковском кладбище.