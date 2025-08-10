Овдовевшая Виктория Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза

Актриса Виктория Исакова прервала молчание после смерти мужа, режиссёра Юрия Мороза. В своём Telegram-канале, она опубликовала фото с дочерью Варварой и рассказала о своей поездке в Санкт-Петербург, где у неё выпал выходной от съёмок.

«Ещё в программе было несколько антикварных. В одном обнаружила сервиз, который мы с Юрой приглядели два года назад , но пожалели денег и ушли. Он меня дождался и после нещадной торговли был-таки куплен», — написала она.