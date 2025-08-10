Овдовевшая Виктория Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза
Актриса Исакова показала дочь от Мороза и рассказала об отдыхе в Петербурге
Актриса Витория Исакова со своей дочерью. Обложка © Telegram / Исакова
Актриса Виктория Исакова прервала молчание после смерти мужа, режиссёра Юрия Мороза. В своём Telegram-канале, она опубликовала фото с дочерью Варварой и рассказала о своей поездке в Санкт-Петербург, где у неё выпал выходной от съёмок.
«Ещё в программе было несколько антикварных. В одном обнаружила сервиз, который мы с Юрой приглядели два года назад , но пожалели денег и ушли. Он меня дождался и после нещадной торговли был-таки куплен», — написала она.
Виктория отправилась в Санкт-Петербург на работу вместе с дочерью и другом, который ещё и фотограф. В перерывах между съёмками они погуляли по городу: посетили антикварные магазины, где актриса купила сервиз. Обед прошёл в уютном кафе Jam, а вечер завершился ночной съёмкой в сложных условиях — с ливнем, комарами и сыростью.
Напомним, что Юрий Мороз, долгое время боровшийся с раком поджелудочной железы, скончался на 69-м году жизни. Он был режиссёром первых сезонов популярного сериала «Каменская», а также экранизировал «Братьев Карамазовых» и участвовал в создании третьего сезона сериала «Содержанки». Похоронили режиссёра и продюсера на Ваганьковском кладбище 16 июля.