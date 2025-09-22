«Моё море любви и тепла»: Леонид Агутин выложил трогательный прощальный пост о маме
Леонид Агутин посвятил трогательный пост маме, которая скончалась накануне
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agutinleonid
Певец Леонид Агутин посвятил трогательный пост маме Людмиле Леонидовне, которая скончалась накануне. Артист признался, что знал о неизбежности её смерти, но не верил в это.
«Ангел мой хранитель. Моё море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слёзы счастья. Моё великое терпение и вселенская любовь. Моё лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся», — написал Агутин.
Артист признался маме в любви и выразил надежду, что сейчас она на пути «в мир для самых лучших людей».
Напомним, накануне, 21 сентября, на 86-м году жизни умерла мать Леонида Агутина. У мамы певца было много заболеваний, основным из которых была болезнь Паркинсона.