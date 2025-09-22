Умерла мать Леонида Агутина
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agutinleonid
На 86-м году жизни умерла мать Леонида Агутина. В беседе с SHOT отец артиста Николай Петрович рассказал, что его супруга Людмила Леонидовна скончалась накануне у себя дома.
У мамы певца было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона.
Людмила Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из столичных школ.
А в 2023 году сам певец Леонид Агутин был госпитализирован в Москве. Помощь медиков ему понадобилась, предположительно, из-за образовавшегося в ноге тромба.