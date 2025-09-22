На 86-м году жизни умерла мать Леонида Агутина. В беседе с SHOT отец артиста Николай Петрович рассказал, что его супруга Людмила Леонидовна скончалась накануне у себя дома.

У мамы певца было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона.

Людмила Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из столичных школ.