22 сентября, 07:38

Умерла мать Леонида Агутина

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agutinleonid

На 86-м году жизни умерла мать Леонида Агутина. В беседе с SHOT отец артиста Николай Петрович рассказал, что его супруга Людмила Леонидовна скончалась накануне у себя дома.

У мамы певца было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона.

Людмила Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из столичных школ.

«Сидит в четырёх стенах»: Агутин рассказал, что отдалился от старшей дочери
А в 2023 году сам певец Леонид Агутин был госпитализирован в Москве. Помощь медиков ему понадобилась, предположительно, из-за образовавшегося в ноге тромба.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Леонид Агутин
